Brexitonderhandelaar David Frost: "Het Verenigd Koninkrijk wordt geen vazalstaat van de Europese Unie"

In de Mail on Sunday laat Frost verstaan dat de Britten hun hakken in het zand zetten. "In tegenstelling tot de vorige regering -van voormalig premier Theresa May- en tot het vorige onderhandelingsteam zullen wij dit keer niet als eerste met de ogen knipperen", zegt Frost. "We zijn een onafhankelijk land dat zijn eigen wetten wil bepalen. Dat is waar de Britten voor gestemd hebben, en dat is wat zal gebeuren aan het eind van dit jaar, "come what may".