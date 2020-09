Gespecialiseerd Chileens reddingsteam: "Geen teken van leven onder puin in Beiroet"

Zo’n 50 reddingswerkers, onder wie een gespecialiseerd team uit Chili, hebben drie dagen lang gezocht naar overlevenden. Een speurhond had donderdag een teken van leven ontdekt onder het puin van een gebouw in de buurt Gemmayze. Het audiodetectieapparaat dat het team vervolgens gebruikte, detecteerde toen effectief een signaal van hitte of adem. Er was hoop ontstaan, maar na drie dagen intens zoeken, is er niets gevonden.

"Technisch gezien kunnen we zeggen dat er geen teken van leven is in het gebouw", zei Francisco Lermanda, de leider van het Chileense reddingsteam, de zogenaamde 'Topos' ('mollen' in het Spaans). "We hebben 95 procent van het gebouw gecontroleerd. Er kan een lichaam liggen, maar we hebben het alleszins niet gevonden."