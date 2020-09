Preformateur Conner Rousseau: "Tegen 11 september moet duidelijk zijn wie formateur wordt"

17 september blijft de deadline voor de eigenlijke regeringsformatie. Na komende vrijdag zijn er dan nog maar enkele dagen om alles rond te krijgen. Volgens Rousseau moet dat lukken. Hij herhaalt wel wat hij er eerder al over zei: "Op 17 september moeten we minstens echt bezig zijn, moet er het vooruitzicht zijn dat het lukt. Als dat niet het geval is, dan vrees ik dat verkiezingen de enige optie zijn. Mensen zijn de politieke stilstand beu. Als er op 17 september geen uitzicht is, dan gaan we terug naar de kiezer. There is no way back."