Brusselaars kiezen nieuwe naam voor Leopold II-tunnel, maar er is één voorwaarde: het moet een vrouwennaam zijn

In de procedure voor de naamsverandering laat het Brussels gewest zich bijstaan door door de Brusselaars. Die laatsten mogen met voorstellen voor de nieuwe naam komen. "We hopen dat deze eerste participatieve stap zal leiden tot een groter bewustzijn over de nood om ook de straatnamen in de wijken te vervrouwelijken en om gemeentelijke of burgerinitiatieven aan te moedigen om veranderingen voor te stellen", zegt Nawal Ben Hamou( (PS), staatssecretaris voor Gelijke Kansen. "We zijn er immers van overtuigd dat een gewest waarin er sprake is van meer gelijkheid mede tot stand komt via een vervrouwelijking van de openbare ruimte.”