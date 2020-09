"Grand jury" van burgers onderzoekt of dood van zwarte Amerikaan Daniel Prude voor het gerecht moet komen

Een zogenoemde grand jury zal nu onderzoeken of de zaak voor het gerecht moet komen. Dat heeft de procureur van New York afgelopen nacht bekendgemaakt. Een grand jury is een groep burgers die moet beslissen of het parket voldoende bewijs heeft voor vervolging. "De familie van Daniel Prude en de bevolking van Rochester hebben veel pijn en angst meegemaakt. Mijn bureau gaat onmiddellijk maatregelen nemen om een grand jury op te richten als deel van ons onderzoek in deze zaak", zei procureur-generaal Letitia James.

Burgemeester Loverly Warren verwelkomde de beslissing, net als Andrew Cuomo, de gouverneur van New York. "De inwoners van New York verdienen de waarheid", schrijft hij op Twitter. Joe Prude, de broer van Daniel, is tevreden. "Ik ben hier heel blij mee. Al wil ik nog eerst afwachten tot ik de effectieve inbeschuldigingstelling en de vervolging van de agenten zie."