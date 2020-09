Jacob Blake, die 7 keer in de rug geschoten werd, vanuit ziekenhuisbed: ”We moeten onze levens veranderen“

“Je leven en niet enkel je leven, je benen, iets wat je nodig hebt om te bewegen en om vooruit te geraken in het leven, kan van je afgenomen worden in een vingerknip”, zegt Blake terwijl hij recht in de camera kijkt en met zijn vingers knipt om dit te benadrukken.



De gewonde Blake ligt in ziekenhuistenue in bed en vertelt verder: “Ik heb nietjes in mijn rug, nietjes in mijn buik, … Je wil dit niet meemaken”.



Hij richt zich aan jong en oud. “Ik heb 24 uur op 24 uur pijn. Het doet pijn om te ademen, het doet pijn om te slapen, het doet pijn wanneer ik van de ene naar de ander kant beweeg, het doet pijn als ik eet”, somt Blake op. “Alsjeblieft, ik zeg het je. We moeten onze levens veranderen.”