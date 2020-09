"Ik voelde bijna dezelfde pijn": vader van Jonathan Jacob over de beelden van Jozef Chovanec

In beide gevallen zijn het net de beelden, twee keer gelekt naar de pers door de slachtoffers zelf, die de zaak in een stroomversnelling brachten. In de zaak Jacob was het zeven jaar wachten op een definitieve uitspraak, in de zaak Chovanec wachten ze na twee jaar nog af of er een proces komt.

"Mijn cliënt wilde de beelden vorig jaar al lekken. Ik heb haar tegengehouden omdat ik geloofde in het rechtssysteem. Maar na een jaar was het genoeg. Het was voor haar erg moeilijk, maar ze vond dat het moest gebeuren", zegt Ann Van De Steen, de advocaat van Henrieta Chovancova.

Ook Jan Jacob vond het moeilijk toen hij de beelden van zijn zoon vrijgaf, drie jaar na de feiten. "Jonathan was niet de eerste en ook tussen toen en nu zijn er zaken geweest, maar als er geen beelden zijn dan sta je nergens", zegt hij.