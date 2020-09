Liveblog: Gemiddeld aantal nieuwe besmettingen per dag stijgt opnieuw

Voor het eerst in weken is het gemiddelde aantal nieuwe bevestigde coronabesmettingen in ons land weer gestegen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano. In de week van 27 augustus tot 2 september kwamen er per dag gemiddeld 454 nieuwe besmettingen bij. Dat is een lichte stijging van 3 procent in vergelijking met de week ervoor. De besmettingscijfers stijgen nu overal, behalve in Brussel en in de provincie Antwerpen - maar daar zijn de besmettingscijfers wel nog altijd het hoogst.

In diezelfde periode daalde het gemiddeld aantal overlijdens wel, van 4 naar 3.

Wat de nieuwe ziekenhuisopnames betreft: in de week van 30 augustus tot 5 september, waren er per dag gemiddeld 17 nieuwe ziekenhuisopnames. Dat is een stijging tegenover de voorgaande periode, toen er gemiddeld 15 nieuwe ziekenhuisopnames per dag waren.