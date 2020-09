Man overleden na ongeval met paramotor in Vrasene

Het ongeval gebeurde rond 10 uur in een veld ter hoogte van de Puchelstraat in Vrasene. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, maar de paramotor zou enkele kilometers na het opstijgen door nog onbekende oorzaak in de problemen gekomen zijn.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar de man overleefde het ongeval niet. Het gaat om een 50-jarige man uit Deinze.