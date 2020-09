Mechelen promoot gratis treinrittenkaart bij kwetsbare inwoners

Mechels gemeenteraadslid Faysal El Morabet vult aan: “Mechelaars die in armoede leven of door de coronacrisis in een kwetsbare situatie terechtgekomen zijn, snakken misschien wel het meest van al naar wat vakantie. Via de Hello Belgium Railpass kan dat in eigen land op een budgetvriendelijke manier." De stad gaat die mensen extra informeren en ondersteunen. “Via ons uitgebreid netwerk van het Sociaal Huis in Mechelen, met daarin ook zeer betrokken armoedeorganisaties, verspreiden we het aanbod van de gratis Railpass maximaal en promoten we het extra bij mensen in een precaire situatie”, zegt Gabriella De Francesco, schepen van sociale zaken en welzijn (Groen). “In ons Sociaal Huis worden mensen ook geholpen bij het indienen van de aanvraag. Het toont ook meteen lokaal het belang aan van deze steunmaatregel. Elke Mechelaar kan via het Sociaal Huis of het Huis van de Mechelaar terecht voor hulp bij de aanvraag."