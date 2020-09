Meer dan 1.000 mensen uit cultuur- en evenementensector betogen in Brussel in "bubbels van 400"

"We verwachten evolutie en kunnen werken mét het virus", vat Carl de Moncharline het samen. "Wij zouden graag de verschillende activiteitensectoren nieuw leven inblazen. Cultuur vertegenwoordigt 5 procent van het bruto nationaal product. We kunnen in ieder geval geen Nationale Veiligheidsraden meer hebben waar zelfs niet over ons wordt gesproken. Dit is niet aanvaardbaar. Er zijn duizenden mensen die in onnoemelijke moeilijkheden worden ondergedompeld en sommigen van hen zullen het niet overleven ... We willen dat de verantwoordelijken zich in de problematiek verdiepen. De sectoren moeten geleidelijk heropend worden. We zijn allemaal beroepsmensen en zijn in staat dat goed te doen", besluit hij.