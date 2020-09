Mogelijk asbest vrijgekomen bij loodsbrand in Kontich

Aan de Blauwsteenstraat in Kontich heeft het gebrand in een loods waarin rommel lag. Naast plastic gaat het om materiaal dat mogelijk asbest bevatte. De milieudienst doet maandag metingen in de buurt. Bewoners moeten ramen en deuren gesloten houden tot met zekerheid geweten is of er effectief asbest is vrijgekomen.