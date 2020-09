Ruimtemissie heeft blijvend effect op menselijk brein

"We ontwikkelden een nieuwe beeldvormingstechniek waarmee we voor het eerst een duidelijk beeld konden krijgen van wat er precies met de hersenen van astronauten gebeurt. In nauwe samenwerking met onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Luik en de Russische Academie voor Wetenschappen in Moskou vonden we de eerste aanwijzingen voor neuroplasticiteit, of het vermogen van het brein om zich aan te passen aan een veranderde omgeving of situatie", legt dr. Ben Jeurissen uit.