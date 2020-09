Nog geen 24 uur na start "Operatie Nachtwacht" door Antwerpse politie: opnieuw schietincident in Deurne

Het incident deed zich dus voor op de tweede avond van "Operatie Nachtwacht". Met die grootscheepse veiligheidsactie wil de politie de strijd aangaan tegen de schietpartijen en granaataanslagen door drugsbendes. Die is de laatste tijd opnieuw opgeflakkerd. Met "Operatie Nachtwacht" is er extra politie aanwezig in het straatbeeld gedurende de nacht, in de districten Deurne en Borgerhout en de regio Antwerpen Noord. Onder meer het Snelle Responsteam op motor wordt ingezet, maar ook de zwaar gepantserde wagen "BearCat". De politie voert ook extra identiteitscontroles uit. "Dit bewijst in onze ogen dat de actie niet te laat komt", zegt woordvoerder van de Antwerpse politie Willem Migom. "Het is ook een werk van lange adem. We gaan door zolang het nodig is." Het incident van afgelopen nacht was al het zevende in 2 weken tijd.