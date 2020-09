Scholen krijgen extra geld voor bijscholing: "We willen vermijden dat de coronacrisis tot leerachterstand leidt"

Dat wil men doen door leerlingen met een leerachterstand extra te begeleiden na de lesuren, in het weekend of in de herfst-, kerst- of krokusvakantie. Scholen zullen remediëring op maat aanbieden aan groepjes van minstens 7 leerlingen. Waar de zomerscholen meer algemeen te werk gingen, wordt er nu ingezet op het wegwerken van leerachterstand op maat van de noden van de scholieren.