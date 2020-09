Op het Schumanplein en in de Brusselse Heilig-Hartkerk heeft de Slovaakse gemeenschap een kleine herdenking gehouden voor Jozef Chovanec. Dat is de Slovaakse man die eind februari 2018 stierf na zijn arrestatie door de politie op de luchthaven van Charleroi. Chovanec was goed gekend in de Slovaakse gemeenschap in België.