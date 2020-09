Studio Brussel in quarantaine na 2 bevestigde coronabesmettingen, enkel ochtend- en avondblok blijven overeind

Na overleg met de bedrijfsarts en de preventiedienst van de VRT werd besloten dat alle medewerkers van Studio Brussel zich moeten laten testen en in quarantaine moeten. Michèle Cuvelier en Fien Germijns presenteren hun programma's (het ochtend- en het avondblok) van bij hen thuis. De rest van de dag zal er non-stop (zonder presentatoren) muziek te horen zijn. Dat zal alvast de hele komende week zo zijn.



Volgens Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen was dit de enige mogelijke beslissing, al heeft ze verregaande gevolgen voor de programmatie: “De gezondheid van onze mensen gaat natuurlijk boven alles. Ook zij komen in contact met hun gezin en met andere mensen, dus we doen dit in het belang van de volksgezondheid. We konden niet anders, gezien de omstandigheden, dan tot deze collectieve quarantaine over te gaan. Ik weet dat onze luisteraars hier alle begrip voor gaan opbrengen. We hopen, zo snel als dit weer mag en kan, al onze normale uitzendingen en aanbod weer te hernemen, want ons volledige team is hier extra gemotiveerd bij de start van het nieuwe radioseizoen.”