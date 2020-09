Tweede avond op rij onrustig in Brusselse Marollenwijk: ramen gesneuveld, auto in brand en brandweer bekogeld

Volgens Slosse was de onrust gisterenavond te wijten aan het incident van de avond ervoor. "Ik vermoed dat het te maken heeft met wat de dag daarvoor gebeurde. Het is een buurt waar we blijven komen. We zijn er voor slachtoffers die ons nodig hebben, we zijn er om daders aan te houden en om toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen. Het zijn plaatsen waar mensen heel dicht op elkaar wonen en zitten. Dus ook daar moeten mensen aangeproken worden op het naleven van de maatregelen", aldus Slosse.