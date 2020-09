Vele tienduizenden Wit-Russen trekken opnieuw de straat op

Op videobeelden is te zien hoe tientallen mensen werden afgevoerd. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat het indien nodig nog versterking wilde sturen naar Minsk. De 'Mars van de eenheid' moest eindigen op het Onafhankelijkheidsplein in de stad, maar dat was hermetisch afgesloten. In andere steden, zoals Grodno, was te zien hoe geüniformeerde agenten de actievoerders bestormden. In Brest zou dan weer traangas ingezet zijn.