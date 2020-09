Besmettingen nemen licht toe, wat nu? Experten: "Moeten nog beetje schakelen, maar niet meteen alle remmen dichtgooien"

Momenteel schommelen de reproductiegetallen in ons land rond de 1. Dat wil zeggen dat één besmette persoon het virus gemiddeld aan 1 andere persoon doorgeeft. En die reproductiegetallen wil Molenberghs dus nog wat naar beneden zien gaan. "Het is belangrijk dat die reproductiegetallen onder de 1 blijven. Ik kan leven met een 0,8 als we dat maar kunnen aanhouden, want we moeten wel in een soort van afbouw geraken. Dit virus laat ons niet toe om op een plateau te leven. Met een reproductiegetal van 1 kan er een gevreesd scenario komen: denk aan de maand juni, toen waren er een honderdtal besmettingen per dag, dat getal is toen in brand gevlogen met de bubbels van 15 en "alles mag wat niet verboden is". Dan is het allemaal opnieuw begonnen en dat heeft bijgedragen aan de coronamoeheid, niet zozeer de maatregelen die genomen moeten worden. Maar de positieve boodschap is: het is ons deze deze zomer gelukt. Toen er in juli in Antwerpen werd ingegrepen stond het reproductiegetal rond de 2. Nu zit het tegen de 1, dat zit veel comfortabeler en dat is gelukt met enkele weken op de tanden bijten. Het is nu opnieuw zoals autorijden: we moeten nog een beetje schakelen, maar niet alle remmen toegooien."