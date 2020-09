144 vierkante kilometer bos in brand in Californië, kampeerders met legerhelikopter geëvacueerd

In de Amerikaanse staat Californië zijn tientallen kampeerders geëvacueerd met legerhelikopters. Ze zaten vast door bosbranden in het Sierra Nevadagebergte, ten zuiden van Yosemite National Park. Door de branden waren ze via de weg niet meer bereikbaar en moest de reddingsoperatie via een luchtbrug gebeuren. Het is onduidelijk hoeveel mensen nog moeten weggehaald worden. Californië wordt al drie weken geteisterd door talrijke bosbranden.