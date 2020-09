Bijna 300 Rohingya-vluchtelingen aangekomen in Indonesië na meer dan half jaar op zee

In de zomer van 2017 was er een enorme opstoot van geweld tegen de Rohingya door het Myanmarese leger, waardoor een enorme vluchtelingenstroom is ontstaan. Sinds 2017 zijn ongeveer 750.000 Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. In totaal wonen nu al meer dan een miljoen Rohingya in Bengaalse vluchtelingenkampen. Duizenden anderen kwamen door het geweld om in Myanmar zelf.