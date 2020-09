“Hij kan het niet”: aflevering 2 van Canvas-docu over koning Filip focust op het zinnetje dat hem zijn leven lang achtervolgt

Het was oud-grootmaarschalk Herman Liebaers die het fatale zinnetje "Hij kan het niet" uitsprak, in maart 1991 in een interview met Yves Desmet, journalist van De Morgen. Het interview ging over een bibliotheek in Parijs, en dan plots over de reputatie van de prins. Die was al niet zo best in de pers.

Dat prins Filip verstarde voor de camera, merken zelfs oud-medewerkers. “Binnen de paleismuren was hij een gewone jongen,” vertelt Marc Van Craen, oud-woordvoerder van toenmalig koning Boudewijn, in de tweede aflevering van de docu. Die aflevering zoomt in op Filips studiejaren en opleiding, in de eerste aflevering zien we hoe de prins opgroeit in een gebroken gezin. “Maar als hij buitenkwam voor een officiële opdracht en er camera’s stonden," gaat Van Craen voort, "kwam hij wat houterig over.”