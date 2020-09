Opnieuw meer transmigranten op snelwegparkings in Landen en Haasrode

Om de huidige toestroom van transmigranten aan te pakken is er over twee weken overleg tussen de Landense burgemeester, de gouverneur en de bevoegde ministers. "Vorige winter werd de parking in Landen een tijdje afgesloten voor het vrachtverkeer. Dat was toen een beslissing van de gouverneur. Of dat nu weer zal gebeuren, moeten we nog zien. We moeten natuurlijk rekening houden met de verplichte rusttijden waaraan de vrachtwagenschauffeurs zich moeten houden. Maar over twee weken hebben we een overleg om te bekijken wat we kunnen doen aan de huidige toestroom van transmigranten."