Advocaat Reuzegommer: "Druk op rechters is zo groot, dat ik hoop dat ze nog onafhankelijk kunnen oordelen"

Volgens de advocaat lijdt zijn cliënt erg onder wat er in 2018 gebeurd is: "Hij is uiteraard niet blind voor het leed van de vader en moeder van Sanda Dia. Hijzelf is een goeie vriend kwijt. Dat is uiteraard minder erg dan een kind verliezen, maar het raakt hem wel. Dus ja, hij heeft begrip voor het leed van de ouders. Hij heeft veel spijt over wat er gebeurd is." Voelt hij zich dan schuldig? "Moreel voelt hij zich schuldig. Maar of hij juridisch verantwoordelijk is, dat zal een rechter moeten uitmaken."