Ballerino uit Izegem (17) keert voorlopig niet terug naar balletschool in Rusland: "Ik vind het verschrikkelijk erg"

De Vaganova Ballet Academy in Sint-Petersburg wordt in de balletwereld aanzien als de beste balletschool ter wereld. Senna Dewulf (17) uit Izegem volgt er al sinds vorig schooljaar les. Als een van de 5 buitenlanders. Maar in maart veranderde alles door de coronacrisis. "Ik kwam naar huis, zoals heel wat andere studenten", zegt hij aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Dat ik maanden later nog altijd niet in Rusland zit, vind ik bijzonder jammer. Zo kan ik niet groeien. Het is het ergste gevoel dat ik ooit ervaren heb. Ik besef wel dat corona voor iedereen wel roet in het eten gooit."