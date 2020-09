Moet tv-maker Bart De Pauw voor rechter komen? Van opmerkelijke videoboodschap eind 2017 tot nu: een terugblik

Zal Bart De Pauw zich voor de rechter moeten verantwoorden of niet? Dat is de vraag waar de raadkamer in Mechelen zich vandaag over buigt. Bijna drie jaar geleden barstte de zaak-De Pauw los, nadat de televisiemaker in een videoboodschap had laten weten dat de VRT de samenwerking stopzette na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Maar hoe zat de zaak nu weer in elkaar?