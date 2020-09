Bezoekregeling woonzorgcentra versoepeld: "Als iedereen verantwoordelijkheid neemt, gaat het hopelijk zo lang mogelijk goed"

Ook fysiek contact is mogelijk als de bewoner en de bezoeker tot dezelfde bubbel behoren. Er is één uitzondering: als de bewoner zelf besmet of vermoedelijk besmet is, dan moet hij of zij in quarantaine en is er tijdelijk geen bezoek mogelijk. Momenteel is in 3 van de 18 woonzorgcentra van het Zorgbedrijf Antwerpen nog een afdeling dicht door coronabesmettingen.