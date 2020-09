Brandweer ruimt WO II-schuilkelder in Overijse op voor Open Monumentendag: "Dachten dat er gevaarlijke stoffen lagen" 

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 13 september kan je in Overijse uitzonderlijk twee schuilkelders en twee bunkers uit de Tweede Wereldoorlog bezoeken. In één van die schuilkelders, in het midden van het centrum onder het gemeentehuis, werden bij een schoonmaakbeurt verschillende vaten ontdekt waarin mogelijk een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen zat. "Omdat we die vaten natuurlijk niet konden laten staan tijdens het bezoek op Open Monumentendag, hebben we beslist dat de brandweer die op een veilige manier zou verwijderen", zegt waarnemend burgemeester Leo Van den Wijngaert (Overijse2002/N-VA).