Brussels staatssecretaris Pascal Smet: "Gerecht moet zeer snel optreden tegen jongeren die brandweer aanvallen"

De staatssecretaris pleit daarnaast ook voor een "ketenaanpak", waarbij leerkrachten, straathoekwerkers en ouders een vertrouwensrelatie opbouwen met jongeren zodat er snel opgetreden kan worden bij signalen dat er iets foutloopt. "Ik denk dat iedereen hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen: ouders, maar ook de samenleving in haar geheel als de ouders in gebreke blijven."

Daarnaast wil Smet ook de brandweer zelf versterken. Er komen aangepaste opleidingen, de brandweer kan politiebegeleiding krijgen en er zouden ook camera's op de brandweervoertuigen worden geplaatst.

Smet benadrukt wel dat het slechts om een kleine minderheid van de Brusselse jongeren gaat, en dat het overgrote merendeel van de interventies van de hulpdiensten goed verloopt. "Jaarlijks zijn er meer dan 13.000 brandweerinterventies en 88.500 ambulance-interventies. In 53 gevallen was er een agressiemelding, bij 27 ging het om verbale agressie", stipt Smet aan. "De fysieke agressie is beperkt en wat afgelopen weekend gebeurd is, is uitzonderlijk. Maar we moeten nu ingrijpen en het geweld in de kiem smoren."