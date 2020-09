Colruyt doekt webwinkel Collishop op: geen banenverlies

Colruyt zegt zelf dat zijn “non-food webwinkel” Collishop een van de grootste Belgische webshops is, maar dat het de webwinkel toch opdoekt omdat in het huidige concurrentiële landschap “specialisatie vereist is in online non-food verkopen”.

Dieter Struyve van Colruyt: “We hebben een aantal categorieën die we beheerd hebben in het verleden, maar nu maken we daar heel bewust keuzes in.” Collishop had in het segment van de onlineverkoop van niet-voedingsproducten een stevige concurrent aan de Nederlandse mastodont bol.com, onderdeel van Ahold Delhaize.

Deze beslissing heeft geen gevolgen voor de online-activiteiten van Dreamland, Dreambaby, MyUnderwear24 en Fiets!. Integendeel, Colruyt blijft daarin naar eigen zeggen verder investeren. Het assortiment voor koken en tafelen zal grotendeels te koop blijven in de Colruyt-winkels.

Het opdoeken van Collishop heeft geen weerslag op de tewerkstelling, meldt Colruyt nog, alle 150 medewerkers blijven aan de slag binnen de Colruyt Group. En de Collishop-afhaalpunten in de winkels blijven ook bestaan. Daar zullen nog altijd producten van onder meer Dreamland en Dreambaby afgehaald kunnen worden.