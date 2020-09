Bib Heusden-Zolder schakelt een digidokter in om bezoekers te helpen met de computer 

Een bestand overzetten op een usb stick of een document printen. Voor ongeveer een derde van de volwassenen is het te moeilijk. Daarom staat de week van de geletterdheid dit jaar in het teken van "e-inclusie". Wie de digitale trein gemist heeft, moet bijgebeend worden. Want wie niet met de computer overweg kan, kan niet meer mee in de maatschappij.