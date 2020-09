Dertig vrijwilligers renoveren oude  pastoriezaal in Glabbeek

De voorbije jaren werd al heel veel geïnvesteerd in de pastorie in het centrum van Glabbeek. Zo kreeg het gebouw uit 1787 een nieuw dak, werden ramen en deuren vervangen en het toegangspad opnieuw aangelegd. Deze zomer werd de grote zaal onder handen genomen. "De Ponsaertszaal is een grote vergaderruimte die we vooral gebruiken voor lessen catechese aan kinderen. Dat natuurlijk in het teken van een Eerste Communie of Vormsel", zegt Gert Janssens, de coordinator van de pastorale zone Glabbeek. "Na intens gebruik had de zaal dringend een opfrisbeurt nodig."