Droevig nieuws voor kindjes vanuit Sint-Niklaas: grootse Sinterklaasshow geannuleerd door corona

Corona is begonnen in maart en de organisatie kon de nattigheid al wat voelen aankomen. "We zijn altijd realistisch geweest, maar afgelopen zomer waren we wel nog hoopvol dat met de nodige maatregelen de show nog kon doorgaan. Maar volgende maand zou de ticketverkoop moeten starten en binnen 2 maanden zou de show moeten plaats hebben. Het is niet meer realistisch", zegt Boon. "Nu hebben we deze beslissing genomen en gelukkig zijn de gemaakte kosten niet al te dramatisch. Liever een jaartje de kast in. Volgend jaar vliegen we er dan weer in met de volle energie."