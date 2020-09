"Er is nog leven in woonzorgcentra": medewerkers van Antwerps WZC delen positieve verhalen op Facebook

Elien Saey is één van de initiatiefnemers van de Facebookgroep "Er is nog leven in de woonzorgcentra". Zij is ergotherapeut in woonzorgcentrum Nottebohm in Antwerpen. Ze zag dat de Facebookgroep al snel heel populair werd: "Op vier dagen tijd hebben we al meer dan 1500 leden." Bovendien blijft het ook niet beperkt tot Antwerpen. "Woonzorgcentra en mantelzorgers van over heel Vlaanderen hebben al verhalen gedeeld. Dat is wel tof om te zien."

Zelf heeft het personeel van Nottebohm al laten zien hoe er pannenkoeken werden gemaakt met de bewoners, dat er een barbecue was en dat een vrijwilliger bewoners rondreed in een riksja, een speciale fiets met zitjes vooraan.