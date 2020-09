Fietsbrug Kolenspoor Beringen geopend: "Wij zijn klaar met ons stuk"

De fietsbrug aan het Kolenspoor in Beringen is eindelijk geopend. En dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad; het begon al met het ontwerp dat niet eenvoudig was omdat er niets aan de oorspronkelijke brug bevestigd mocht worden. De aannemer die de brug voor z'n rekening zou nemen, ging failliet. Dat leverde nog eens een flinke vertraging op, want de stad besloot een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.

De tweede aannemer heeft de fietsbrug aangelegd. Die brug maakt zowel deel uit van het fietsroutenetwerk als van het fietssnelwegtraject, en wordt startpunt van de verbindingen tussen de Limburgse mijnsites: "Beringen is de eerste gemeente in het westen, en Maasmechelen is de laatste gemeente. En tussen deze twee gemeenten wordt de volgende jaren een grote kolenspoorverbinding gebouwd", zegt schepen Jean Vanhees (CD&V). "Wij zijn klaar met ons stuk. Vanaf het Albertkanaal tot aan het mijnterrein ligt de fietsverbinding, en die sluit ook aan op het fietsroutennetwerk dat via onze gemeente heel Limburg doorkruist."