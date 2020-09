Geen Halle Schaatst: "Toekomst is koffiedik kijken en organisatie vraagt veel werk" 

Halle Events bekijkt intussen wel of ze een mogelijk alternatief kunnen organiseren. "We bekijken of we toch iets kunnen doen, maar het zal niet gemakkelijk zijn. Want we weten niet wat we kunnen of mogen doen. Mogen we bijvoorbeeld chalets plaatsen en daar volk bij elkaar brengen, of kunnen we iets organiseren in een open tent? We zullen altijd moeten rekening houden met de veiligheid van de mensen, dus veel mogelijkheden zijn er niet", besluit Vannerom.