Gemeente Maldegem zet vijfgeslacht in de bloemetjes: "Straks frietjes van de frituur om te vieren"

Maria verblijft in een rusthuis in Oostakker. Het was dus niet evident om net tijdens corona de zwangerschap te volgen. Toch hielden ze haar zo goed mogelijk op de hoogte. "We hebben veel raambezoekjes gebracht, video's opgestuurd en gevideochat," legt Annastasia uit, "Ze heeft het niet beleefd zoals anders, maar was wel intensief betrokken bij mijn zwangerschap en de geboorte van Suza. Ze heeft haar daar echt aan vastgehouden en zo die moeilijke periode doorsparteld."