Harry en Meghan betalen 2,4 miljoen pond belastinggeld terug waarmee ze hun huis renoveerden

Het is een nieuwe stap in hun zoektocht naar onafhankelijkheid. In januari kondigden prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, een Amerikaanse actrice, aan afstand te doen van hun koninklijke titels. Ze vertegenwoordigen niet langer de Britse koningin Elizabeth. Een van de beloftes die ze toen maakten is dat ze het geld voor Frogmore Cottage zouden teruggeven.