Hasselt kermis gaat door in aangepaste vorm: "Vijf blokken met attracties, mensen moeten reserveren"

“We zorgen er ook voor dat er in alle 5 de kermisblokken een frietkraam, een paardenmolen en een spectaculairdere attractie, enz … staat”, benadrukt de burgemeester. Eugène Vanlingen, de voorzitter van de Limburgse foorkramers is opgelucht dat Hasselt kermis kan doorgaan. “Het is de enige grote kermis die wij hier hebben. We hopen dat er volk komt! Het zal in het begin misschien wat moeilijk zijn, maar ik denk dat de bezoekers wel snel de weg zullen vinden.”