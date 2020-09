Hasselt plaatst drijfvuilvangers aan de Demer: "We willen een voorbeeldrol vervullen"

In juni 2019 werd een tijdelijke drijfvuilvanger gezet op de Demer ter hoogte van de Robbemolen te Kuringen.”Het resultaat was helaas indrukwekkend: in één enkele maand verzamelden we als 46 kilogram afval”, vertelt Libert. “In maart 2020 keurde de gemeenteraad de plaatsing van de drijfvuilvangers in de Demer op het grondgebied van Hasselt goed. In samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij wordt de daad nu bij het woord gevoegd.”