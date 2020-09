Studenten VIVES Kortrijk moesten herexamen 2 keer afleggen: "Examens per ongeluk weggegooid"

Na het examen boekhouding gebeurde een misverstand bij de hogeschool VIVES in Kortrijk. De examentoezichter had de ingevulde examens opgeborgen in een locker, maar die kast stond eigenlijk klaar voor de afvalcontainer. "Ze waren aan 't renoveren op die afdeling. Dat wist die toezichter niet. Hij dacht dat de examens veilig lagen in die locker, maar ze belandden mee in de afvalcontainer", vertelt Frank Devos, woordvoerder van VIVES.

De studenten moesten het examen een tweede keer afleggen."Dat is niet leuk voor hen", geeft Devos toe. "Maar menselijke fouten gebeuren nu eenmaal. We zijn wel extra mild geweest voor de studenten. Ze hebben anderhalve week extra voorbereidingstijd gekregen voor het inhaalexamen. En ook voor de beoordeling van de examens houden we rekening met de uitzonderlijke omstandigheden."