Leuvense studentenleven in coronatijd: "Geen dopen of cantussen, wel spelletjesavonden en activiteiten in open lucht"

Zo zal het mogelijk zijn om activiteiten in open lucht te organiseren. Voor de organisatie van een spelletjesavond in een horecazaak zullen dan weer bepaalde regels opgelegd worden. Wel is nu al duidelijk dat studentendopen en cantussen niet toegelaten zullen worden. "Wij zien niet in hoe studentendopen en cantussen op een coronaveilige manier georganiseerd kunnen worden. Er is dan ook besloten om in het eerste semester deze studentikoze activiteiten niet toe te laten, eind eerste semester herbekijken we deze beslissing", zegt Van Oppens.