Honderd mensen dansen "Jerusalema" op Grote Markt van Ieper

Het was de Ieperse Annemiek Henin die op het idee kwam om de Jerusalema-challenge te dansen op de Grote Markt van Ieper. "Het begon als een mop, maar eindigde in een flashmob", zegt ze. Meer dan honderd mensen kon ze uit veiligheidsoverwegingen niet toelaten, maar de goesting was groot. "Het doet zo'n deugd om samen iets te doen in deze moeilijke tijden. Ik merk dat veel mensen een verzetje nodig hebben."

De deelnemers moesten afstand houden en dansen met een mondmasker op, maar dat kon de pret niet bederven. "Iedereen is zo blij", zegt Annemiek.

(Bekijk hieronder de beelden)