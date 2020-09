Maldegem start financieel adoptiesysteem voor kansarme scholieren: "300 euro per jaar"

Het systeem is geïnspireerd op dat van Foster Parents Plan. Daarmee kan je een kind in de derde wereld financieel adopteren. In Maldegem kan je 300 euro schenken om een kind een jaar lang te steunen om naar school te gaan. Je hoeft niet van Maldegem te zijn om aan te sluiten, en ook bedrijven kunnen een duit in het zakje doen. "Het geld wordt gebruikt voor schoolgeld, kledij en dergelijke. Iedere 6 maanden krijgen de 'adoptieouders' een brief waarin staat wat er met het geld tot dan toe is gebeurd voor dat specifieke kind." Het verschil met Foster Parents Plan is wel dat de kinderen anoniem blijven.