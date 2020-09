Waarom een Vivaldi-coalitie (met Vlaamse minderheid) niet ondemocratisch is

Daarenboven is de eis om een federale regering een meerderheid in elke taalgroep te laten hebben puur politiek van aard. Het lijkt er sterk op dat de partijen en opiniemakers die vandaag het langst en het hardst blijven klagen over het gebrek aan Vlaamse meerderheid, vooral diegenen zijn die plezier scheppen in het aanslepen van de formatie en die het federale niveau zelfs liever zouden zien verdwijnen. Bart Maddens inbegrepen. Letterlijk alle argumenten om de vorming van een federale regering tegen te houden worden dan van stal gehaald.

Het is ons in datzelfde verband ook bekend dat N-VA vorige week nog burgemeesters van CD&V-signatuur heeft afgedreigd om zich vooral tégen een VIVALDI-coalitie uit te spreken, op het gevaar af dat er anders wel eens problemen zouden komen met de coalities op lokaal niveau. Dat Jan Jambon de herbevestiging van het Vlaams regeerakkoord zou vragen aan Open VLD en CD&V als VIVALDI er komt, dient al evenzeer als een dreigement te worden gelezen. Blijkbaar is het loutere gegeven dat een federale regering zou gevormd worden voor N-VA dus al een probleem. Eigenlijk is dat logisch, want N-VA is tot nader order een separatistische partij.