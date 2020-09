Isabel Albers over verjaring zaak-Fortis: "Grote financiële onderzoeken leiden in dit land zelden tot resultaat"

"De media-aandacht had wat meer mogen zijn. Dit is een van de grootste financiële zaken in België van de laatste 25 jaar", vertelt Isabel Albers. "Maurice Lippens, Jean-Paul Votron en co werden verdacht van valsheid in geschriften, oplichting en inbreuken op de wet rond financieel toezicht. Maar het is niet bewezen. We zullen nooit weten of ze strafrechtelijke feiten gepleegd hebben."

Toch gaat de verontwaardiging van Isabel Albers niet zozeer over wat er destijds gebeurd is. "Het gaat vooral over het falen van justitie. Na 12 jaar is deze zaak niet eens voorbij de raadkamer geraakt. En dit is geen alleenstaand geval. Grote financiële onderzoeken in dit land leiden heel zelden tot een resultaat."

"Neem bijvoorbeeld Lernout & Hauspie. Die feiten dateren van 2000-2001 en onlangs las ik een bericht dat de burgerlijke afhandeling uitgesteld was door de coronacrisis. Dat is 20 jaar na datum."