CD&V-voorzitter Joachim Coens: "Ik ben zeer ontstemd, formatie staat onder druk"

De verontwaardiging zou hoofdzakelijk over de versoepeling van de abortuswet en de staatshervorming gaan. CD&V wil absoluut niet dat de termijn voor abortus wordt opgetrokken van 12 naar 18 weken. Een van de garanties was een studie en een stemming bij consensus. Zo zou CD&V als het ware vetorecht krijgen rond het dossier. In het uitgewerkte voorstel is die garantie volgens Coens niet duidelijk genoeg en zou de oorspronkelijke verlenging uiteindelijk toch goedgekeurd kunnen worden.

Wat de staatshervorming in 2024 betreft, wil CD&V dat er nu al duidelijk richting wordt gegeven aan bepaalde zaken. Er zouden onder andere oplossingen moeten komen voor de artsenquota, de vliegwet en 5G. Ook daar zouden de garanties onvoldoende zijn.

Coens ontkent dat de boosheid iets te maken zou hebben met de strijd rond een premierpost.