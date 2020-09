Apetrotse cabaretier Karel Declercq volgt de Tour van zoon Tim Declercq op de voet: "Wielrennen blijft een gevaarlijke sport"

"Ik wist niet wat ik zag gisteren", zegt Karel Declercq. Hij heeft het natuurlijk over het moment dat zijn zoon Tim in de aanval ging. "Dat is niet zijn normale rol." De renner van 1 meter 92 dient normaal de kopman van de ploeg. Voor die rol kreeg hij in 2018 en vorig jaar "De Kristallen Zweetdruppel", de onderscheiding voor beste helper van het peloton. Hij werd om dezelfde reden door een Argentijnse collega van Michel Wuyts "El tractor" genoemd. Want dat is wat Declercq doet: het tempo zo strak houden, met de neus in de wind, zodat zijn kopman dat als vertrekpunt kan nemen voor een ontsnapping of een sprint. In dat verband zijn het spannende tijden voor de renner, want misschien krijgt hij wel een nieuwe rol. In de ploeg van Patrick Lefevere heeft het geen zin meer dat hij rijdt voor groene trui Sam Bennet en voor gele trui Julian Alaphilippe, want zijn 2 collega's zijn die truien kwijtgespeeld. Misschien mag Tim Declercq dus wel voor zichzelf rijden.