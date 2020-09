Kortrijk stelt ontwerp voor van eerste coronaproof evenementenplein

Kortrijk zal op 26 september het eerste coronaveilige evenementenplein van het land openen met een verrassingsoptreden. Het ontwerp voorziet een dertigtal containers, die opgesteld zullen staan rond een groot binnenplein van 35 meter op 45 meter. Op dat plein zullen vierkante tegels liggen in kunstgras waar je per bubbel op kan staan.

Op het plein zullen tot 1.200 mensen kunnen. "Maar het hoeven er zeker niet zo veel te zijn", zegt Han Staelens van Panama Events, dat het ontwerp bedacht. "Ook zeer bescheiden evenementen, zoals een klein jazz-optreden of een mosselsouper van een zwemclub, zullen hier kunnen doorgaan. De containers zullen op zo'n manier ingericht zijn dat er verschillende dingen in kunnen gebeuren en dat we de locatie vlot kunnen aanpassen naargelang het evenement. Sommige containers zullen bedoeld zijn voor kleinere evenementen, in andere zal je iets kunnen drinken of eten."